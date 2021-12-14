РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В Подольске в парке им. Виктора Талалихина в активной зоне для молодоженов оборудовали смотровую площадку над рекой Пахрой в классическом стиле, 2 ротонды и качели между ними, откуда даже в зимний период открываются великолепные виды, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Первый этап реконструкции парка им. Виктора Талалихина завершается. Парк благоустраивают в рамках госпрограммы «Комфортная городская среда». На реализацию первого этапа мероприятий из бюджета Московской области в текущем году направили порядка 170 млн рублей. Максимович вместе с первым заместителем председателя горсовета, руководителем фракции «Единая Россия» Любовью Ушаневой приехал на объект и осмотрел ход работ.

Сотрудники комитета по строительству и архитектуре администрации рассказали, что архитектурно-планировочная концепция развития и благоустройства предполагает создание природно-рекреационного комплекса со спортивной и развлекательной инфраструктурой. Согласно проекту, пространство парка поделили на несколько зон: прогулочную, спортивно-оздоровительную и зону отдыха у воды.

Сделали санацию территории и убрали все сухостойные деревья и американский клен, который вытесняет ценные породы. Убрали около 60% деревьев и кустарников. Работы провели так, чтобы сохранить ландшафт, деревья, кустарники и природу в целом. Более того, планируется увеличить число зеленых насаждений и украсить территорию парка цветочными зонами.

«Несмотря на прошедший накануне обильный снег, видно, что внешний облик парка становится более современным и удобным. Еще раз убедились, как же красив наш родной Подольск! В целом выполненными работами удовлетворены. Напоминаю, что реконструкция парка многоэтапна и рассчитана на трехлетний период», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время на расширенной почти в 2 раза площади катка проводят строительные работы, которые должны быть завершены через 2 недели. Пространство катка сделали неправильной формы с округленными углами. Внутри смонтируют островки и установят скамейки, чтобы можно было отдохнуть во время катания. В ближайшие 2 недели сделают красивое освещение и новую теплую раздевалку с туалетом.

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