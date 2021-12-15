Природный декор и мясные блюда: как подготовиться к встрече года Тигра

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Украшение жилища к Новому году — это не только традиция, но и возможность заранее проникнуться атмосферой волшебства, настроить себя на праздник. Если хочется угодить Голубому Водяному Тигру, в оформлении следует избегать кричащих цветов, в том числе красных, оранжевых, неоновых оттенков.

При выборе елочных украшений, домашнего текстиля и другого декора лучше сделать акцент на натуральность: подойдут природные оттенки из зеленой, синей, желтой, коричневой гамм. Тигру будет приятно, если вы обставите дом живыми растениями, — например, купите натуральную елку или украсите комнатный цветок. И, конечно, стоит обзавестись фигурками покровителя наступающего года.

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