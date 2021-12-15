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  1. Шпаргалки
  2. Природный декор и мясные блюда: как подготовиться к встрече года Тигра
Шпаргалки

Природный декор и мясные блюда: как подготовиться к встрече года Тигра

Где и как следует встречать Новый год, какой наряд будет подходящим для праздника и какие блюда можно поставить на стол, читайте в материале РИАМО.
freepik.com
1

Декор для дома

  pixabay.com

Украшение жилища к Новому году — это не только традиция, но и возможность заранее проникнуться атмосферой волшебства, настроить себя на праздник. Если хочется угодить Голубому Водяному Тигру, в оформлении следует избегать кричащих цветов, в том числе красных, оранжевых, неоновых оттенков.

При выборе елочных украшений, домашнего текстиля и другого декора лучше сделать акцент на натуральность: подойдут природные оттенки из зеленой, синей, желтой, коричневой гамм. Тигру будет приятно, если вы обставите дом живыми растениями, — например, купите натуральную елку или украсите комнатный цветок. И, конечно, стоит обзавестись фигурками покровителя наступающего года.

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2

Место праздника

  pixabay.com

По мнению Тигра, идеальное место — это уютное логово. Поэтому новогоднюю ночь лучше провести в домашней обстановке, а не в ресторане, клубе или ином заведении, где слишком много незнакомых людей. Соберите родных и близких — тех, с кем вы «на одной волне». Помните, что символ наступающего года по своей природе является дикой кошкой, которая любит резвиться. Придумайте конкурсы, игры и другие развлечения.

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3

Наряды для встречи Нового года

freepik.com

Поскольку покровителем 2022 года будет Голубой Тигр, наряд можно выбрать в оттенках синего — от небесно-голубого до индиго. Также в одежде, как и при оформлении дома, можно отдать предпочтение природным оттенкам — древесным, песчаным, земляным. Выбор стоит остановить на одежде из натуральных тканей.

А вот анималистичных принтов, например, леопардового, тигрового или змеиного, следует избегать. Из украшений можно выбрать деревянную бижутерию или золото. С последним не стоит перебарщивать — Тигр не любит вычурности и вульгарности.

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4

Праздничный стол

© РИАМО,   Александр Манзюк

Тигр — хищник, а значит на стол можно поставить разнообразные мясные блюда. Запеченные утка и гусь под изысканными ягодными соусами, жаркое из свинины, курица со специями, всевозможные нарезки из ветчины и колбасы имеют полное право занять место в новогоднем меню. С быками символ года не слишком дружен, поэтому блюда из говядины и телятины лучше отложить на другие дни, ведь впереди еще немало праздников.

Лучшим сопровождением к мясу станут не тяжелые майонезные салаты, а легкие овощные. На стол стоит поставить и фрукты в «тигровой» желто-оранжевой гамме: бананы, мандарины, хурму, ананасы. Приветствует Тигр и рыбные блюда, дорогое вино и отменное шампанское. А вот крепкие напитки покровитель грядущего года не жалует.

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5

Новогодние ритуалы

© flickr.com,Austin McGee

Положите под тарелку каждого гостя, с которым будете отмечать Новый год, монетку: так вы поможете привлечь в жизнь этих людей достаток в наступающем году. Также по дому стоит разложить веточки и листья свежей мяты: это одно из самых любимых растений семейства кошачьих, к которому относится и Тигр. Во время боя курантов приоткройте окно или форточку: так вы поможете старым невзгодам покинуть дом и запустите в жилище удачу и счастье. И не забудьте поставить на стол фигурку символа наступающего года.

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Материал подготовлен на основе открытых источников в интернете.

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