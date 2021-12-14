РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Станцию очистки воды на ВЗУ в жилом комплексе «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске планируют запустить в конце первого квартала 2022 года, сообщил гендиректор АО «Водоканал» Петр Шейкин.

Ранее жители ЖК «Опалиха О3» неоднократно сообщали о плохом качестве воды из-под крана. Шейкин пояснил, что в рамках технического присоединения к водопроводным сетям ЖК «Лесобережный» подрядная организация бурила скважину на ВЗУ. Во время работ произошел обвал верхнего свода водоносного горизонта. В воду – в резервуары на ВЗУ, а оттуда в краны жителей попала насыщенная железом глина.

«Мы в оперативном порядке промыли сети. Совместно с управляющими компаниями промыли внутридомовые системы. В настоящее время вода подается качественная, прозрачная», – отметил Шейкин.

Руководитель «Водоканала» заверил, что в настоящее время все необходимые мероприятия по укреплению скважины произвели и ситуация не повторится.

Он также сообщил, что проектом техприсоединения ЖК «Лесобережный» кроме бурения дополнительной скважины предусмотрено завершение работ по монтажу станции очитки. С ее вводом в воде значительно снизится содержание железа и фтора.

«Мы планируем завершить работы к концу первого квартала 2022 года», – сказал Шейкин.

В настоящее время скважины на ВЗУ в «Опалихе О3» поднимают 3,2 тыс. кубометров воды в сутки. С вводом новой скважины производительность увеличится до 5 тыс. кубометров.

«Этого будет достаточно для ЖК «Опалиха О3» и «Лесобережный». Кроме того, у нас будет запас воды порядка 1 тыс. кубометров», – заключил Шейкин.

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