РИАМО - 14 дек. Теннисист из Московской области Павел Котов выиграл международные соревнования ATP «Челленджер» в итальянском городе Форли, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Подмосковный спортсмен одержал победу в финале турнира над итальянцем Андреа Арнабольди со счетом 6:4, 6:3.

Павел Котов выиграл первый титул такого уровня и вышел на 223 строчку мирового рейтинга.

Спортсмен тренируется в Московском областном центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.