РИАМО - 14 дек. 70 человек студентов-спасателей и добровольцев приняли участие в двухдневных учебно-тренировочных сборах, которые прошли на базе Академии гражданской защиты МЧС России, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В первый день сборов для добровольцев прошли теоретические и практические занятия по спасению на воде, а также по радиационной, химической и биологической защите. Помимо прочего, добровольцам провели лекции по применению гидравлического аварийно-спасательного оборудования и по пожарной безопасности.

На второй день для студентов-спасателей прошли лекции в области организации и проведении поисково-спасательных работ. Также в программу сборов были включены занятия с представителями пресс-служб местных отделений ВСКС Московской области, были проведены лекции и мастер-классы по информационному сопровождению деятельности студенческих спасательных отрядов в социальных сетях.

Завершились сборы комплексными учениями в лесу, где добровольцы отработали полученные знания по проведению поисково-спасательных работ в лесу. Они также комплексно отработали навыки оказания первой, в том числе и психологической, помощи и транспортировку пострадавшего.

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