2021 год оказался тяжелым для российского авторынка: уход автопроизводителей из России на фоне пандемии COVID-19, перебои с поставками полупроводников и жадность автодилеров привели к дефициту автомобилей и рекордному росту цен на них. Сегодня покупка машины превратилась в непростую задачу, а ее целесообразность в такое время ставится под сомнение многими экспертами. О причинах кризиса на российском авторынке и о перспективах на 2022 корреспондент РИАМО поговорил с экспертами.

Движение вверх

На протяжении всего 2021 года российский авторынок испытывал дефицит автомобилей и комплектующих, что оказало влияние на цены в отрасли. Как говорит в беседе с РИАМО доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации и кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Михаил Хачатурян, все началось с того, что спрос на автомобили упал из-за падения уровня доходов населения.

«Из-за снижения спроса снизился и уровень локализации производства автомобилей: многие автомарки были вынуждены покинуть наш рынок совсем или перейти на экспорт автомобилей из других стран», — рассказывает специалист.

По словам Хачатуряна, американские и некоторые европейские компании ушли с рынка не столько из-за политических и экономических санкций против России, сколько из-за падения спроса и закрытия производств в стране в пандемию COVID-19.

В свою очередь заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Алексей Стариков отмечает, что дополнительным фактором, спровоцировавшим рост цен на российском авторынке, стало глобальное подорожание сырья, металлов и логистических услуг. Также сыграли свою роль колебание курса валют и обновление модельного ряда.

Из-за всех этих факторов цены на автомобили комфорт-класса в этом году уже выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а автосалоны сегодня продают машины выше рекомендованных розничных цен (РРЦ).

«Пример: Volkswagen Polo 2020 года в новом кузове комплектации Respect приобретали за 850 000 рублей. Сейчас это же авто (если повезет) вы можете найти в салоне по цене 1 050 000 рублей», — говорит генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

Самый высокий рост цен, по словам Матвеева, показали машины комфорт-класса на «автомате» и кроссоверы. Как объясняет эксперт, импортерам понравилось сидеть на пустых складах: условно, им выгоднее продать 100 автомобилей по 1000 рублей, чем 200 автомобилей по 500 рублей.

«Погоня за долей рынка превратилась в погоню за маржой. Автосалоны делают то же самое — они не соблюдают РРЦ и продают автомобили дороже, обосновывая высокую цену высоким спросом», — говорит Матвеев.

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Полупроводниковый кризис

Между тем большие проблемы в нынешнем году пришли не только на российский, но и на мировой авторынок. Как объясняет Михаил Хачатурян, глобальная автопромышленность стала жертвой кризиса производства полупроводников.

«Спрос на полупроводники в начале пандемии резко упал, а потом резко вырос из-за роста спроса на компьютерные системы: все отрасли стали переходить на удаленный вариант работы», — рассказывает Хачатурян.

Директор по административно-хозяйственной деятельности транспортной компании «Байкал-Сервис» Александр Разин в беседе с РИАМО говорит, что сегодня новые автомобили требуют на порядок больше чипов, чем это было еще пять лет назад.

«Вся европейская автоиндустрия сейчас завязана на Азии, где полупроводниковые заводы «сложились» от прыгнувшего спроса и перебоя с поставками из-за COVID-19. Высокий спрос и низкий КПД заводов Азии заставляет производителей расставлять приоритеты между покупателями», — объясняет Разин.

Азиатские заводы стали в первую очередь удовлетворять спрос производителей гаджетов и компьютеров. Причина в том, что производители смартфонов и планшетов могут платить за полупроводники больше, чем автопроизводители, поскольку работают на более высокой марже.

«В приоритете сейчас стоят именно чипы «карманного типа». Это не значит, что на авто совсем нет поставок полупроводников — они есть, но в очень ограниченном количестве», — говорит Разин.

При этом спрос на полупроводники в мировой автомобильной отрасли сегодня очень высок. Поэтому собеседник РИАМО не исключает, что в начале 2022 года производство новых автомобилей по всему миру вообще встанет на один-два месяца, чтобы накопить базу микросхем. Дело в том, что автопроизводителям просто нерентабельно выпускать по десять машин в месяц — стоимость амортизации и обслуживания всего производства куда выше, чем прибыль от штучного выпуска.

По словам Алексея Старикова, сегодня ситуация с полупроводниками во всем мире находится на этапе стагнации, без ухудшений или улучшений. А потому сегодня трудно прогнозировать сроки нормализации объема поставок микрочипов и, как следствие, автомобилей дилерам.

«В ближайшие месяцы проблема продолжит сказываться на динамике рынка: в 2022 году доступность автомобилей значительно не улучшится, при этом цены на автомобили продолжат расти. Как только дефицитные продукты начнут поступать на рынок, появится надежда на улучшение», — считает Стариков.

О том, чтобы снизить влияние Азии на рынок полупроводников, сегодня, кажется, задумался весь мир. Компания Intel уже выделила 80 миллиардов евро на постройку собственных заводов по производству микросхем. Правда, строительство таких заводов потребует несколько лет, а потому в ближайшее время они вряд ли смогут разрешить полупроводниковый кризис.

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Навязанные предложения

В условиях, когда мировой авторынок в целом и его российский сегмент в частности оказались в весьма непростой ситуации, автодилеры не нашли ничего лучше, чем продавать машины только с дорогими дополнениями в комплекте. Как объясняет Дмитрий Матвеев, сейчас в автосалонах почти невозможно найти машины, на которые дилеры не установили бы дополнительное оборудование.

«Из-за дефицита и высокого спроса дистрибьюторы не дают автодилерам скидок. Но последним нужно на что-то жить, и они максимально «начиняют» свои машины дополнительным оборудованием. Тем более очереди в автосалонах дают возможность диктовать свои условия покупателям», — говорит собеседник РИАМО.

В свою очередь генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова отмечает, что дополнительное оборудование зачастую прибавляет к розничной цене автомобиля еще 10-15%. Поэтому клиенты, которые сегодня желают приобрести автомобили из числа поставляемых, должны быть готовы к тому, что в первую очередь им предложат более дорогие комплектации.

«Особенно эта ситуация характерна для премиального сегмента, в котором покупатели не столь чувствительны к ценовым колебаниям и готовы переплачивать за имидж, комфорт и эксклюзивность», — рассказывает Маркова.

По мнению Михаила Хачатуряна, стремление дилеров накрутить ценники вполне понятно и соответствует логике рыночных отношений. Но это стремление должно разумно ограничиваться либо самими автопроизводителями, либо, что более эффективно, ужесточением мер регулирования со стороны государства.

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Дилемма покупателя

Несмотря на все проблемы, настигшие российский авторынок, сегодня покупатели имеют возможность выбрать автомобиль с учетом его наличия у дилеров, оформить заказ желаемой комплектации или рассмотреть предложения на вторичном рынке. Но стоит ли покупать машину в такое время в принципе?

«Принимая решение о покупке автомобиля, следует оценить уровень потребности: если автомобиль необходим прямо сейчас, то лучше не затягивать с оформлением сделки, пока новые модели не подорожали», — считает Алексей Стариков.

В свою очередь, Дмитрий Матвеев считает, что если у человека нет машины, то сейчас не лучшее время ее покупать. Если же машина есть, то ее можно считать активом, растущим в цене. Между тем, поскольку поставки новых автомобилей значительно задерживаются, россияне стали постепенно переключаться на вторичный рынок машин, особенно на свежие авто возрастом не более года.

«К примеру, если в 2019 году на долю «годовалых» легковых и легких коммерческих машин приходилось 19% от всех реализованных юрлицам «легковушек», то в первом полугодии 2021 года — уже 27%», — рассказывает Лилия Маркова.

Как отмечает собеседница РИАМО, по состоянию на август 2021 года средняя цена подержанного автомобиля на вторичном рынке в России выросла на треть — зато там нет проблем с наличием машин.

По словам Дмитрия Матвеева, сложилась парадоксальная ситуация, когда вторичный авторынок в России оказался максимально близок по ценам к рынку новых авто. Порой б/у-автомобили в более дорогой комплектации стоят дороже новых автомобилей в комплектации на порядок ниже.

«Пример: в самой «пустой» комплектации Toyota Camry стоит 1,85 миллиона рублей. В «жирной» комплектации с пробегом в 100 тысяч километров Camry также торгуется на уровне 1,85 миллиона рублей. Уникальная ситуация, не припомню такой в прошлом», — подчеркивает Матвеев.

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Туманные перспективы

Специалисты, опрошенные РИАМО, сходятся в том, что будущий 2022 год вряд ли принесет с собой решение проблем как для российского, так и для мирового авторынков. Так, по мнению Алексея Старикова, ситуация с объемом поставляемых дилерам автомобилей в ближайшие 12 месяцев может улучшиться незначительно — в пределах 5%.

«Рекомендованные розничные цены продолжат рост в 2022 году, по нашим оценкам — на 10-15%. Однако реальные ценники, которые формируют дилеры с учетом установленного дополнительного оборудования, изменятся сильнее», — считает Лилия Маркова.

В своих прогнозах собеседница РИАМО придерживается базового сценария, при котором первая половина года будет хуже января-июня 2021 года, однако по итогам 2022 года рынок может выровняться по мере решения проблем с поставками машин.

«Также произойдет перераспределение в десятке лучших игроков рынка. Например, все большую долю в топе займут китайские марки, наладившие логистику машинокомплектов и поставку готовых машин. Однако в целом ожидать роста рынка не приходится», — говорит Маркова.

Дмитрий Матвеев обращает внимание, что цены на автомобили коррелируют с движением курса валют, поскольку компоненты для машин покупают за евро и доллары. А потому, чтобы предположить, что будет с ценами на новые автомобили, стоит следить за валютными котировками. Впрочем, как отмечает эксперт, цены на все автомобили однозначно будут расти, ориентировочно по 3% в месяц — предпосылок к их снижению нет. При этом лидерами роста, по мнению Матвеева, станут европейские и корейские автомобили.

«По прогнозам экспертов, китайские автомобили подорожают в 2022 году на 10% из-за колебания курса рубля, подорожания машин конкурентов и повышения уровня спроса», — отмечает специалист.

Как прогнозирует Михаил Хачатурян, больших изменений цен на автомобили стоит ждать лишь в случае глобальных изменений: прекращения пандемии, восстановления рынка полупроводников и существенного роста платежеспособности населения.

«Скорее всего, ждать стабилизации цен раньше конца 2022 – начала 2023 года не стоит: с учетом продолжающегося снижения рынка период стабилизации может сдвинуться еще дальше, в район 2024-2025 годов», — заключает эксперт.