РИАМО - 14 дек. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 370 тыс. евро компенсации Маргарите Грачевой, которая стала жертвой нападения бывшего супруга в подмосковном Серпухове, передает ТАСС.

Жалоба объединила дела 4 женщин из России, которые пострадали от насилия со стороны супругов. Суд признал нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека о запрещении пыток и статьи 14 о запрещении дискриминации.

ЕСПЧ постановил, что российские власти не приняли должных мер для защиты жертв домашнего насилия, а также не провели расследования произошедших инцидентов на должном уровне. Кроме того, власти РФ не могут бороться с домашним насилием на системном уровне из-за несовершенства законодательства.

Общая сумма компенсаций составила 450 тыс. евро. Самую большую выплату по решению ЕСПЧ получила Грачева: 330,6 тыс. евро – стоимость лечения, еще 40 тыс. – моральный вред. Остальным женщинам присудили по 20 тыс. евро морального ущерба и по 5 тыс. евро на покрытие судебных издержек.

Шокирующая история Маргариты Грачевой из подмосковного Серпухова прогремела на всю Россию в декабре 2017 года. Супруг вывез девушку в лес, где отрубил ей кисти рук. Одну руку спасли, а вторая была заменена бионическим протезом. В дальнейшем Грачева вместе с двумя детьми переехала в Санкт-Петербург, где снова вышла замуж. Ее бывший муж приговорен к 14 годам колонии строгого режима.