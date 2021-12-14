РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в повреждении стекол входных дверей в ТЦ на Ленинградской улице, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя торгового центра на ул. Ленинградской, о том, что неизвестный разбил стекла входных дверей, ударив по ним ногами несколько раз. Общая сумма ущерба составила более 11 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.