РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 дек. В Домодедове за неделю решили 139 обращений граждан по тематике Госадмтехнадзора Московской области, поступивших в Центр управления регионом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Наибольшее количество обращений за период с 6 по 12 декабря получено по категориям: «Очистить территорию тротуара, пешеходной дорожки от снега и наледи» (24% от общего количества обращений), «Убрать складируемый снег» (20%), «Очистить проезд от снега и наледи» (9%), «Привлечь к ответственности за размещение транспортного средства, препятствующего вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерной площадки» (7%).

«Данные обращения отработаны в установленный срок управляющими компаниями и муниципальными учреждениями, занимающимися вопросами благоустройства. Работы по устранению замечаний домодедовцев проводились под контролем административно-технических инспекторов», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

«Тепловая карта» Центра управления регионом губернатора Московской области позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Муниципальные центры управления регионом успешно действуют в 64 муниципалитетах Подмосковья. Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.​