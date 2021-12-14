РИАМО - 14 дек. В Москве за последнюю неделю количество выявленных случаев коронавируса уменьшилось на 7%, а госпитализаций – на 6%, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной», - написал мэр на своем персональном сайте.

1976 случаев заболевания выявили в городе за минувшие сутки, скончались 89 Covid-пациентов, выздоровели 3436 человек. С начала пандемии в Москве выявили 1 989 248 случаев коронавируса. Умер 35 471 инфицированный, болезнь победили 1 819 020 человек.