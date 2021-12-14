РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Водоканал Подольска напомнил жителям о правилах пользования водоразборными колонками в зимнее время, чтобы исключить поломки и не штрафовать нарушителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Основная причина поломок заключается в неправильной эксплуатации и нарушении правил пользования водоразборными устройствами. Специалисты МУП «Водоканал» напомнили, что при нажиме на рычаг внутри водоразборной колонки открывается клапан и под давлением идет подача воды. Вместе с клапаном срабатывает эжектор, который выкачивает оставшуюся после набора воду из полости колонки. При малом водоразборе эжектор не срабатывает, и вода, оставшаяся в полости водоразборного устройства, в зимнее время замерзает, что ведет к поломке. Этого нельзя допускать, поэтому нужно выполнять ряд требований.

Рычаг колонки должен быть полностью нажат. Его нельзя блокировать камнями или другими предметами. Не допускается бросать в ствол корпуса колонки механические предметы. Минимальный набор воды за один прием должен быть не менее 3 л. Не разрешается самостоятельно отогревать или ремонтировать водоразборную колонку.

Мойка автомобилей, бутылок, домашних животных является грубым нарушением постановления правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Такие действия могут расцениваться как административное нарушение.

Также запрещено и карается штрафом подсоединение к водоразборным колонкам труб, шлангов и прочих устройств для транспортировки воды. В зимнее время года это вызывает замерзание колонки из-за заполнения водой ее полости.

Простой отогрев работниками МУП «Водоканал» перерастает в многочасовой ремонт или замену колонки.

При возникновении аварийных ситуаций, замерзания или поломок водоразборных колонок жители могут обращаться в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону: 8(496)754-00-53​.