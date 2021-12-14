РИАМО - 14 дек. Срок действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим коронавирусом гражданам в Москве, продлевается с 6 до 12 месяцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, новые QR-коды будут оформлять сразу на 12 месяцев.

«В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие 6 месяцев», – написал Собянин в своем личном блоге.

По словам градоначальника, если срок действия шестимесячного QR-кода истек, но с момента выздоровления прошло менее года, то гражданам автоматически оформят новые QR-коды на 12 месяцев со дня выздоровления.

Кроме того, срок действия QR-кодов на основании отрицательных тестов ПЦР сокращается с 3 до 2 дней, пояснил мэр. Это решение приняли из-за нового штамма «омикрон», который, по мнению специалистов, более заразен.

Собянин отметил, что QR-коды для привитых от коронавируса, как и ранее, действительны в течение года.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты об обязательном использовании QR-кодов, подтверждающих наличие прививки от коронавируса или факт того, что человек недавно переболел этой инфекцией, в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. В итоге проекты были сняты с рассмотрения, так как многие граждане высказались против данной инициативы.