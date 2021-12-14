РИАМО - 14 дек. Высокая конкуренция среди предприятий на участие в национальном проекте «Производительность труда» и активность бизнеса являются главными составляющими успеха реализации этого нацпроекта в Москве, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

«За 3 года реализации в национальном проекте «Производительность труда» примет участие 561 крупное и среднее предприятие Москвы из 5 приоритетных отраслей – сельского хозяйства, транспорта, торговли, обрабатывающего производства и строительства», - сказал Пуртов.

В приоритетных отраслях Москвы работает около 5 тыс. крупных и средних компаний, являющихся потенциальными участниками нацпроекта, – это почти половина всех крупных и средних предприятий столицы.

«Совокупная выручка крупных и средних предприятий Москвы из приоритетных отраслей за 9 месяцев 2021 года составила более 29,2 трлн рублей, что не только превышает показатели предыдущего года, но и на 38% выше показателя аналогичного периода докризисного 2019 года», - добавил Пуртов.