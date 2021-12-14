РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 дек. Сотрудники МЧС и работники ГКУ МО «Мособлпожспас» успешно обеспечили безопасность праздничного мероприятия по рубке главной новогодней елки страны в Щелкове, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

На месте был развернут палаточный лагерь с полевой кухней и палатками для обогрева. Кроме того, инспекторы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы напоминали гостям о правилах безопасности в период новогодних и рождественских праздников и вручали памятки МЧС.

Главную новогоднюю елку России установят на Соборной площади Кремля. Возраст дерева – 90 лет, а высота – 28 м. Праздничная ель простоит в самом центре столицы до конца новогодних каникул.