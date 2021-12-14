РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 дек. Старший участковый лесничий Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» Наталья Гусева за несколько лет нашла на территории городского округа Щелково 2 ели, первая из которых украшала Соборную площадь Москвы в 2018 году, а вторая будет главной елкой страны в этом году, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Если честно, очень волновалась, и, конечно, была большая радость, когда в этом году ель из Щелкова победила в конкурсе. Заприметили ель еще в 2020 году, однако заявку на участие отправили в этом. Дерево сразу приглянулась: оно очень красивое и отвечало всем нормам», - сказала Гусева.

В деревне Новопареево в городском округе Щелково во вторник спилили главную новогоднюю елку России. Во время мероприятия по спилу кремлевской ели председатель кометета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир вручила Наталье Гусевой ключи от служебного автомобиля, который был передан лесничим за победу их дерева в конкурсе.

Новогодняя ель 2018 года высотой порядка 30 м была найдена Натальей Гусевой в Щелкове около деревни Еремино.