РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Управляющая компания ООО «Импульс» подала иски на 3,5 млн рублей на должников по оплате услуг ЖКХ в жилом комплексе «Весенний» Подольска, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

На сегодняшний день в ситуации с платежами жителей ЖК «Весенний» за ЖКУ положительной динамики нет. УК опубликовала перечень должников, с которым могут ознакомиться все желающие.

«В данных квартирах проживают люди, которые пользуются всеми услугами, ресурсами и благоустройством за счет своих соседей. Согласно Жилищному кодексу РФ, дома содержатся на средства, оплаченные собственниками за оказанные услуги по ЖКУ. Со своей стороны УК ООО «Импульс» решает вопросы по взысканию долгов. В суды уже подано исков на 3,5 млн рублей, и это только за текущий месяц», - говорится в сообщении.

Жителей предупредили о том, что если ситуация с оплатой долгов не улучшится, то управляющая компания будет вынуждена вводить ограничения по услугам, так как средств на их оплату нет.