РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Руководитель хореографического ансамбля «Мерани» Бесо Мчедлидзе в Доме культуры «Белая Дача» Котельников провел открытый урок по народному танцу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники коллектива продемонстрировали навыки и умения передавать характерные особенности народного танца. Мчедлидзе рассказал ребятам о необходимости согласовывать танцевальные движения с характером музыки и воспринимать их в единстве.

Занятия проходят по средам и пятницам с 15:00 до 16:00 в кабинете №4, с 16:00 до 17:30 – на сцене.

Возраст участников – до 14 лет, группа смешанная.