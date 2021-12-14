РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Детский сад на 235 мест в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска планируют достроить в начале 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Двухэтажное здание возводится в микрорайоне Путилково. На объекте более 90 рабочих. Они завершают внутреннюю отделку помещений, монтаж инженерных сетей. Одновременно ведется сборка мебели и установка оборудования», - сказал министр стройкомплекса региона Владимир Локтев.

Площадь детского сада с подземным техническим этажом составляет 3,8 тыс. кв. м. Здесь разместятся отдельные помещения для младших, средних и старших детских групп. В каждой будет свой игровой зал, комната для сна, раздевалка и буфет. Кроме того, в новом детсаду обустроят помещения для развивающих занятий, актовый и спортивный залы, а также медицинский блок.

Новый объект образования будет оборудован с учетом доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На территории детсада обустроены игровые площадки с теневыми навесами для разных возрастных групп детей. Здесь же разместилась площадка для занятий физкультурой.

Новое дошкольное учреждение возводится в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на средства областного и муниципального бюджетов. Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в начале 2022 года.