РИАМО - 14 дек. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1945 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число новых случаев заболевания официально зарегистрировали в Химках (161), Сергиево-Посадском округе (155), городском округе Пушкинский (120), Домодедове (96), Королеве (92), Мытищах (90) и Подольске (80), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

По 68 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Коломне и Серпухове, 62 – в Одинцовском округе, 61 – в Балашихе, 58 – в Богородском округе, 56 – в Ступине, 53 – в Истре, 50 – в Чехове, 47 – в Люберцах, 39 – в Раменском округе, 37 – в Солнечногорске, по 29 – в Краснознаменске и Орехово-Зуевском округе.

По 27 – в Лобне и Фрязине, по 26 – в Красногорске, Зарайске и Электрогорске, 24 – в Шатуре, по 23 – в Дмитровском округе и Ивантеевке, по 22 – в Воскресенске и Электростали, 21 – в Дубне, 20 – в Павловском Посаде, по 19 – в Наро-Фоминском округе и Щелкове, 18 – в Волоколамском округе, 17 – в Клину.

По 16 – в Егорьевске и Луховицах, 15 – в Талдомском округе, 14 – в Пущине, 12 – в Ленинском округе, 9 – в Кашире, 8 – в Долгопрудном, 7 – в Котельниках, по 6 – в Можайском округе и Лотошине, 5 – в Жуковском, по 4 – в Бронницах и Серебряных Прудах, 3 – в Дзержинском, по 2 – в Рузском округе, Лосино-Петровском и Шаховской, по 1 – в Реутове, Озерах и Черноголовке.

Ни одного случая заражения коронавирусом за сутки не выявили в Звездном городке, Власихе, Красноармейске, Лыткарине, Молодежном, Протвине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 616 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 206 человек, выздоровели 550 618 граждан.