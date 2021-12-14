РИАМО - 14 дек. В подмосковном Реутове прививки от коронавирусной инфекции сделали уже 58 685 человек, это 81,1% от плана, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«С наступлением холодов иммунитет снижается, и крайне важно своевременно позаботиться о здоровье. Вакцинация – самый надежный способ защиты от тяжелого заражения коронавирусом и необратимых последствий. Уже почти 60 тыс. наших жителей защитили себя от новой коронавирусной инфекции, что составляет 81,1% от плана. А 95% наших жителей имеют иммунитет – это переболевшие и привитые», – сказал Каторов.

Глава городского округа также напомнил жителям о важности соблюдения противоэпидемических мер.

«Прошу каждого помнить о важных в наше время правилах: носите маски в общественных местах и транспорте, соблюдайте социальную дистанцию, избегайте большого скопления людей. Важно оставаться дома при первых симптомах заболевания и, конечно же, вакцинироваться. Заявить о своем желании защититься от новой коронавирусной инфекции можно на приеме у своего врача-терапевта, на портале госуслуг или по телефону 122», – подытожил градоначальник.

В округе работают 5 прививочных кабинетов. Они расположены по следующим адресам: городская поликлиника №1 (ул. Гагарина, д. 4) и городская поликлиника №2 (Юбилейный проспект, д. 17). Записаться можно на приеме у врача-терапевта, на сайте госуслуг или по телефонам: 8(495)108-16-35 доб. 2104, 8(495)791-15-89. Также привиться можно в ТЦ «Экватор» (ул. Октября, вл. 10), ТРЦ «Реутов парк» (Носовихинское шоссе, д. 45), центре «Активное долголетие» (ул. Новая, д. 3). Запись производится через портал госуслуг.

Дополнительная информация доступна на сайте Центральной городской клинической больницы и на региональном портале.