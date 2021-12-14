РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. В настоящий момент для уборки снега и наледи с крыш жилых домов Люберец сформировано более 40 бригад, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ежедневно в зимний период проводим обследование кровель жилых многоквартирных домов. Для очистки крыш от снега и наледи в городском округе Люберцы силами УК, ТСЖ и ЖСК сформированы 43 бригады (147 человек), используется 10 вышек», - сказал Ружицкий.

Специалисты оснащены необходимым оборудованием.

«Уважаемые жители! Если у вас есть вопросы по данной теме, обращайтесь в диспетчерские службы УК, ТСЖ, ЖСК, в ЕДС ЖКХ по телефонам: 8(495)103-44-33, 8(800)301-44-33 или отправляйте их на личную почту: glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.