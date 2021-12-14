РИАМО - 14 дек. В следующем году в Подмосковье планируют завершить реконструкцию Октябрьского шоссе в Люберцах, а также работы на улице Туполева между Жуковским и Раменским, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

По словам губернатора, Подмосковье продолжает привлекать инвесторов, заключать концессионные соглашения в дорожном строительстве.

«Активно идет строительство Пироговской хорды. Она должна быть закончена в 2023 году. Мы преступаем к строительству Новолыткаринского шоссе. <…> Завершаем реконструкцию в следующем году Октябрьского (шоссе - ред.), это Люберцы. И улица Туполева известная, сообщение между Жуковским и Раменским, также должна быть завершена в следующем году», - сказал Воробьев.

Он добавил, что власти и дальше будут уделять внимание всем транспортным проектам в регионе.