РИАМО - 14 дек. Депутаты Госдумы в третьем чтении поддержали законопроект об организации публичной власти в субъектах России. Об этом сообщает газета «Известия».

Принятый законопроект определяет принципы деятельности органов власти регионов. Согласно нововведению, теперь федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу некоторые свои полномочия.

Кроме того, в новом законопроекте закреплено правило о недопустимости противоречия региональных законов Конституции и федеральным законам.

А еще принятый законопроект вводит правило, согласно которому число сроков избрания губернатора будут определять заксобрания субъектов страны.