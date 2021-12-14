РИАМО - 14 дек. Снег с дорог и улиц Москвы вывозят на 56 стационарных снегосплавных пунктов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Сейчас коммунальщики очищают общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и парковочные места. После погрузки и вывоза снега лотковая зона зачищается.

На данный момент на улицах активно работает снегоуборочная и погрузочная техника. Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах и строго соблюдать ПДД.

Основные работы по подметанию и противогололедной обработке улично-дорожной сети Москвы планируется завершить до 17:00. Это нужно для того, чтобы минимизировать нагрузку на трафик.

Ранее синоптики сообщали, что высота снежного покрова на территории столицы достигает 27 см, что почти на 80% больше нормы.