РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. В городском округе Люберцы в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в едином стиле украсили 20 остановок общественного транспорта, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках подготовки к Новому году 20 остановочных пунктов общественного транспорта в городском округе Люберцы оформили в соответствии с единым брендом проекта «Зима в Подмосковье», – сказал Ружицкий.

По его словам, за неделю в социальные сети и систему «Добродел» жители обратились 39 раз, 33 обращения связаны с содержанием автомобильных дорог, 3 – с ремонтом, 3 – с вопросами безопасности дорожного движения.