РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. За ноябрь в городском округе Люберцы устранили 2 свалки, общий объем которых составил 443 кубометра, сообщает пресс-служба регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Практически каждый день помимо обязательного запланированного маршрута спецтехника выезжала на ликвидацию несанкционированных навалов.

За содержание территории отвечает собственник земельного участка. В случае, если мусор обнаружили на обочине дороги, в лесу, поле или парке, на берегу озера или реки, специалист составляет акт. Владельцу участка приходит уведомление об устранении несанкционированной свалки в течение 30 дней.

Если собственник не убирает мусор, то его устраняют специалисты регионального оператора по вывозу ТБО. Расходы возмещает владелец территории.