РИАМО - 14 дек. Российская столица предоставляет комфортную среду и уникальные возможности инвесторам для реализации масштабных проектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что по объему инвестиций в основной капитал за последние 10 лет столица выросла почти втрое, и это рост в реальном выражении. В номинальном выражении рост еще больше — почти в 6 раз.

По словам заммэра, сегодня в Москве действует обширный набор льгот для инвесторов. Они могут снизить налоговую нагрузку на четверть, получая статусы технопарков, промышленных комплексов и приоритетных инвестиционных проектов. Кроме того, есть инвестиционный налоговый вычет.

«Если говорить про работу с инвесторами, то она строится в нескольких направлениях. Первое, как я уже говорил, – создание максимально благоприятных условий для ведения бизнеса и осуществления инвестиционного проекта», – сказал Ефимов в интервью радиостанции Business FM.

Второе направление – концессионные соглашения, контракты жизненного цикла и офсетные контракты.

Столица традиционно является лидером среди других российских регионов по объему заключенных контрактов, отметил чиновник.

К примеру, на текущий момент в городе момент реализуются 6 концессионных соглашений – их общий объем составляет порядка 100 млрд рублей.