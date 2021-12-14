РИАМО - 14 дек. Столичное правительство утвердило проект развития сети водоснабжения и строительства водопровода в городском округе Троицк новой Москвы, соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Водопровод обеспечит питьевой водой более 100 тыс. жителей ТиНАО, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Строительство водопровода общей протяженностью свыше 3,9 км от магистрального водовода вблизи Калужского шоссе к водозаборным узлам «Ботаково» и «Микрорайон В» позволит обеспечить подачу чистой воды от Западной станции водоподготовки для существующих и перспективных потребителей как в самом Троицке, так и в прилегающих к нему поселениях ТиНАО.

Прокладку трассы водопровода планируют осуществить преимущественно закрытым (бестраншейным) способом в футляре.

Помимо развития водоснабжения проект предусматривает переустройство сети уличного освещения общей протяженностью 61 м с заменой 2 опор и благоустройство прилегающей территории.​