РИАМО - 14 дек. 18-летний Владислав Струженков, который 13 декабря устроил взрыв на территории женского монастыря в Серпухове, рассказал, что мотивом его поступка послужило желание убивать людей, а также мечта устроить массовое убийство, сообщает Telegram-канал Shot.

Подозреваемый пришел себя в больнице и сообщил правоохранителям, что желание к убийству он испытывал «уже давно». Он также опроверг информацию о том, что совершил взрыв из-за ненависти к учителям или буллинга.

Струженков говорит, что главный мотив — массовое убийство, которое он «мечтал совершить».

ЧП произошло утром 13 декабря. Юноша активировал самодельное взрывное устройство на крыльце православной гимназии, которая находится на территории Серпуховского женского монастыря.

В результате взрыва пострадали 10 детей, они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Некоторые из ребят уже выписались.

Видео с места взрыва в Серпуховском монастыре>>