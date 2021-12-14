РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 дек. Главную новогоднюю елку страны, которую спилили в Щелкове, доставят в Московский Кремль 16 декабря, а 22 декабря состоится презентация подготовленной к праздникам ели, сообщил заместитель начальника Главного эксплуатационного управления УДП (управления делами президента РФ) Анатолий Кочанов.

«В этом году мы в 22-й раз по указанию президента проводим спил новогодней ели.16 декабря она будет доставлена на Соборную площадь, а 22 декабря пройдет ее презентация. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке этого мероприятия, это большая и ответственная работа, которая была проведена на должном уровне», - сказал Кочанов.

Он отметил, что к елке, которая украсит Соборную площадь, выдвигался ряд требований, одно из них возраст - дереву должно быть порядка 100 лет. Это делается для того, чтобы нанести как можно меньше вреда природе, поскольку к этому возрасту ель вырабатывает заложенный природой ресурс. Также одними из требований являются высота, форма, равномерный окрас и состояние хвои, на главной елке не должно быть желтых иголок.

16 декабря елка из Щелкова будет отправлена автопоездом в Кремль. Перед отправкой она будет подготовлена к транспортировке специальным образом, поскольку ее длина составляет 28 метров, а размах нижних ветвей - 10 метров.

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