РИАМО - 14 дек. С сентября текущего года медорганизации Подмосковья оформили уже свыше 1,4 млн электронных рецептов на льготные медпрепараты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В неделю в среднем оформляют свыше 100 тыс. электронных рецептов.

«Главное преимущество электронного рецепта – его невозможно потерять, испортить, забыть. Он всегда под рукой. На приеме такой рецепт оформит врач, а пациенту нужно будет только получить лекарство в аптеке», – сказала зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Пациент может найти информацию обо всех выданных рецептах в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Выдача лекарств происходит в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис». Для того, чтобы получить медпрепарат, пациент должен назвать свои ФИО и дату рождения. А также может подойти номер полиса ОМС или СНИЛС.