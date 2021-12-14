РИАМО - 14 дек. В подмосковных Балашихе, Мытищах, Люберцах и Ленинском округе решают проблему с очередями на автобусы на выездах из жилых комплексов. Для этого на линии привлекают дополнительный транспорт, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов. На совещании Кротова доложила о ситуации с движением общественного транспорта в ряде жилых комплексов.

«На 1 декабря мы зафиксировали 5 горячих точек – это ЖК «Пригород Лесное» и ЖК «Государев дом» в Ленинском округе, микрорайон Павлино в Балашихе, ЖК «Императорские Мытищи» в Мытищах и поселок Красково в Люберцах. Каждая точка, каждая остановка на выезде из ЖК оборудована камерой», - сказала Кротова.

Она добавила, что в период обильных снегопадов на остановках собиралось до 150 человек, которые ждали автобусов. На движение общественного транспорта влияли затруднения на дорогах и ДТП.

Чтобы решить проблему с очередями, на линии оперативно запускают дополнительные автобусы, для расчистки дорог привлекают тягачи и специализированную технику. Сотрудники ДПС в ручном режиме регулируют движение, чтобы помочь автобусам выехать с территории жилых комплексов.

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