РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. С 6 по 13 декабря с дорог Люберец вывезли около 250 кубометров снега, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В рамках зимнего содержания автодорог проводились плановые работы по противогололедной обработке и очистке проезжих частей автодорог, пешеходных переходов и тротуаров. За неделю дорожными службами вывезено 250 кубометров снега и 48 кубометров мусора. Очищено 95 остановочных пунктов», - сказал Ружицкий.

В рамках содержания дорог задействовали 132 человека и 90 единиц техники.