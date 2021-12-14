РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Полицейские Подольска задержали 19-летнего рецидивиста по подозрению в серии грабежей из продовольственных магазинов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя сетевого продовольственного магазина, расположенного в Промышленном переулке, о том, что неизвестный похитил из торгового зала продукты питания. Общая сумма материального ущерба составила более 9 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 19-летний местный житель.

Полицейскими установлена причастность подозреваемого к 3 аналогичным преступлениям на территории городского округа. Злоумышленник открыто похищал продукты из продовольственных супермаркетов, расположенных на ул. Свердлова и Вокзальной. Общая сумма материального ущерба составила более 25 тыс. рублей.

По данным фактам дознавателем отдела дознания УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 и 161 УК РФ.

Подольским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.