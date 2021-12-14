РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. При МУ МВД России «Люберецкое» состоялось заседание Общественного совета, на котором полиция рассказала о мерах пресечения распространения наркотических и психотропных веществ, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД Евгений Насонов, председателей Общественного совета Алексей Семко и члены совета.

Насонов рассказал о результатах борьбы с распространением наркотиков в 2021 году. Также участникам сообщили о мерах профилактики в образовательных учреждениях.

На заседании приняли решение участвовать во всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Подмосковная полиция в 2021 году стала раскрывать больше случаев сбыта наркотиков>>