РИАМО - 14 дек. Проект приказа МВД РФ о вскрытии транспорта полицейскими в отсудствии собственника еще проходит общественное обсуждение и не подписан, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что подписан приказ МВД России «Об утверждении Порядка информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие».

«Указанная информация не соответствует действительности. Проект этого приказа МВД России в настоящее время проходит предусмотренные законодательством общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, также обсуждение проходит приказ МВД России «Об утверждении Порядка информирования полицией собственника жилого помещения и (или) проживающих там граждан о случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие».

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