РИАМО - 14 дек. Заместитель главы Росстата Павел Смелов ушел в отставку. Он курировал проведение Всероссийской переписи населения, сообщает Газета.ru.
Распоряжение об отставке подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Освободить Павла Александровича Смелова от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в распоряжении.
Свою должность он занимал 2 года. Причина ухода неизвестна.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии