РИАМО - 14 дек. Заместитель главы Росстата Павел Смелов ушел в отставку. Он курировал проведение Всероссийской переписи населения, сообщает Газета.ru.

Распоряжение об отставке подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Освободить Павла Александровича Смелова от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Свою должность он занимал 2 года. Причина ухода неизвестна.