РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Самбисты из городских округов Люберцы и Дзержинский приняли участие в торжественном спиле новогодней кремлевской ели, сообщил председатель подмосковной общественной организации «РосМолСпорт» Сергей Агаджанян.

Торжественное мероприятие провели в деревне Новопареево городского округа Щелково.

Спортсмены сборной команды Московской области по самбо выступили с показательными номерами. Под руководством тренера Виктора Худякова спортсмены Иван Захаров, Юрий Рогачев, Илья Бакотин, Кира Калинина и Лев Евстифеев представили элементы самбо.

Возраст главной ели страны – 90 лет, ее высота – около 28 м, а диаметр ствола – 56 см.

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