РИАМО - 14 дек. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что сотрудники учреждения уже успели модифицировать вакцину «Спутник V» под новый штамм коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сейчас им предстоит проверить эффективность указанной вакцины под новый штамм «омикрон».

По словам Гинцбурга, первые данные об исследовании будут известны на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что 11 россиян, заболевших новым штаммом коронавируса, были вакцинированы.

По словам врачей, симптомами «омикрона» являются высокая температура тела, сильная усталость и головная боль.

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