РИАМО - 14 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии промышленной зоны, которая находится на Бережковской набережной. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Промзона, подлежащая реорганизации, расположена на западе Москвы в районе Дорогомилово – между Бережковской набережной, ТТК, улицей Потылиха и путями Киевского направления МЖД. Площадь территории - 26,7 га. Там сейчас находятся различные организации. В их числе склады, офисы, автосервисы, химчистка и так далее.

Согласно плану реорганизации, в этом месте построят жилой квартал, общественно-деловые здания. Также возведут и объекты инфраструктуры – школы и сады, построят храм и обустроят парк.

Градостроительный потенциал участка составляет 667,4 тыс. кв. м, в результате реализации проекта будет создано около 12,5 тыс. рабочих мест.

Предполагается, что в проект вложат более 150 млрд рублей инвестиций. Реализовать его собирается правообладатель.

Проекты комплексного развития территорий по реорганизации бывших промзон города объединяет программа «Индустриальные кварталы». В нее включены московские промзоны общей площадью порядка 2 тыс. га, которые не используются по назначению и являются перспективными для развития. Прогнозируемый объем инвестиций в реализацию программы составляет более 7 трлн рублей.

Реализация указанной программы позволит создать около 500 тыс. рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит порядка 3 трлн рублей в виде налоговых поступлений.

На данный момент приняты решения о комплексном развитии территорий общей площадью свыше 210 га. В их реорганизацию планируется вложить свыше 440 млрд рублей, что позволит создать более 60 тыс. рабочих мест.