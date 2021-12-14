РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. С 6 по 12 декабря сотрудники административно-технической комиссии городского округа Люберцы выписали один штраф в размере 20 тыс. рублей за ненадлежащее содержание территории, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесено 5 постановлений на общую сумму 15 тыс. рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора, одно постановление на сумму 20 тыс. рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории», - сказал Ружицкий.

Также с помощью фотоловушек зафиксировали два нарушения и выписали штраф за незаконный сброс мусора в размере 6 тыс. рублей.

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