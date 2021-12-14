РИАМО - 14 дек. Президентская программа социальной газификации реализуется в Подмосковье в хорошем темпе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«Мы идем очень хорошим темпом по социальной газификации. Около 80 тысяч человек получат газ в этом году, останется еще порядка 200 тысяч», - сказал Воробьев.

Он также отметил важную роль «Газпрома» в реализации президентской программы.

Вместе с тем Воробьев указал властям на необходимость активного информирования жителей об условиях и сроках соцгазификации.

«Также предусмотрены в проекте меры (газовой - ред.) безопасности. В многоквартирных домах эту работу также надо проводить. Все, что касается датчиков, сигнализаций, обслуживания (газового оборудования - ред.), является нашим приоритетом», - заключил Воробьев.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку газового оборудования.

Программа соцгазификации завершится в Московской области в конце следующего года, по ее итогам тепло и уют придут в дома около 300 тыс. жителей региона.