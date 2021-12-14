РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Сотрудники ГИБДД в Подольске 15 декабря будут проверять соблюдение правил перевозки детей, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует, что 15 декабря будет проводиться профилактическое мероприятие «Детское кресло». Цель данного мероприятия - профилактика и пресечение нарушений правил перевозки детей.

Автомобилистов просят не пренебрегать правилами безопасной перевозки детей в салоне машины. Их жизнь целиком и полностью зависит от водителя. Особенно опасно, если при движении автомобиля ребенок располагается на руках.