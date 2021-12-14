РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В Подольске подвели итоги муниципального конкурса рисунков «Благоустройство глазами детей», победителям и призерам вручили сладкие подарки и сертификаты на посещение аквапарка «Мореон» и Московского планетария. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

13 декабря в МБУ «Подольский комбинат благоустройства» подвели итоги муниципального конкурса рисунков «Благоустройство глазами детей». В теплой предновогодней атмосфере наградили победителей и призеров конкурса. Со словами приветствия к ребятам, родителям и педагогам обратился директор МБУ «ПКБ» Максим Митрохин.

Митрохин поздравил ребят, вручил сладкие новогодние подарки, наборы для творчества, а также подарочные сертификаты на посещение аквапарка «Мореон» и Московского планетария.

В конкурсе приняли участие более 100 школьников из образовательных организаций города. В числе победителей учащиеся школ №№21, 25, 29, призерами стали ребята из школ №№36, 35, лицеев №№5, 15, 19 и лицея №1 поселка Львовский.

Власти округа поздравили ребят и пожелали творческих успехов в наступающем новом году.

Школьники из Подольска победили на областном конкурсе рисунков и сочинений «Помним!»>>