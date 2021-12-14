РИАМО - 14 дек. В число стартовых площадок для строительства жилых домов в рамках программы реновации вошел новый объект на Алтуфьевском шоссе. Теперь число стартовых площадок в столице составляет 534, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Площадь новой площадки на Алтуфьевском шоссе составляет почти 73 тыс. кв. м. Она станет первой на данном шоссе. Строительство стартовых домов на этой площадке позволит расселить 15 старых домов с 1 043 квартирами и предоставить комфортное жилье 2,7 тыс. москвичей.

Общая площадь всех стартовых площадок в рамках реновации составляет 8,5 млн «квадратов». В программу реновации жилищного фонда в Москве включены 5 175 многоквартирных домов – около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн. кв. м, в которых проживает порядка 1 млн. жителей.

В первые квартиры в рамках указанной программы заселились почти 4 года назад. Сейчас в новые квартиры въезжают 61,7 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали свыше 47 тыс. человек.

12 домов по реновации передадут под заселение до конца декабря в Москве>>