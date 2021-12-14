Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Фото Мария Шуревская
|Температура
|-4˚C … -2˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|755 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 3 м/с
|Температура
|-3˚C … -1˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|753 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 6 м/с
|Температура
|+1˚C … +3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|744 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии