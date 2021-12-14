РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Депутат Московской областной думы Лидия Антонова в рамках акции «Коробка храбрости» передала медикаменты юным пациентам онкодиспансера в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сбор подарков для пациентов Московского областного онкодиспансера проводится на базе фельдшерского-акушерского пункта в деревне Марусино.
Также депутат оценила работу пункта.
«В связи с отсутствием детской поликлиники в поселке Коренево поступило предложение организовать день приема педиатра в ФАП. Планирую обсудить данный вопрос с главным врачом Люберецкой больницы», - добавила Антонова.
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