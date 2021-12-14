«Акцию придумали за рубежом, но она быстро полюбилась, прижилась и стала востребованной и у нас. Очень важно поощрить ребенка с онкологическими заболеваниями, когда тот проходит медицинские процедуры в больнице. По просьбе специалистов онкологического отделения я пополнила «Коробку храбрости» медикаментами», - сказала Антонова.