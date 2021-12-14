РИАМО - 14 дек. Столичное правительство приняло решение о внедрении в городских поликлиниках стандартов обслуживания центров госуслуг «Мои документы», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В рамках этой концепции сотрудники «Моих документов» станут администраторами взрослых поликлиник и центров амбулаторной онкологической помощи, где будут создавать комфортную для посетителей обстановку - встречать пациентов на входе, помогать им ориентироваться и записываться к врачу, отвечать на возникающие вопросы.

В пилотном режиме такая система уже работает в нескольких поликлиниках, недавно прошедших реконструкцию. Нововведение нашло поддержку у москвичей, поэтому власти решили распространить эту практику на все поликлиники.

Москвичи смогут получать дистанционные консультации в «Моих документах» и органах власти>>