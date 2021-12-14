РИАМО - 14 дек. Столичные власти расширили программу лекарственного обеспечения пациентов с онкологией. С 1 января 2022 года они смогут бесплатно получать терапию еще по 4 нозологиям, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Программы обеспечения онкопациентов современной лекарственной терапией расширили с 6 до 10 локализаций рака. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

С 1 января следующего года москвичи, страдающие раком яичника, желудка, мочевого пузыря, головы и шеи, будут получать современные таргетные и иммунные препараты. Благодаря этому городская программа лекарственной терапии охватит около 90% онкопациентов.

В 2021 году за 11 месяцев по 6 видам онкологических заболеваний препараты получили в Москве свыше 34,3 тыс. человек.

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