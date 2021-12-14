РИАМО - 14 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 100 млн рублей на организацию и проведение финала межвузовского чемпионата WorldSkills Russia в 2022 году, сообщает пресс-служба мэра и парвительства города.

В следующем году пройдет второй (очный) этапа финала V Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills)». Мероприятие состоится в конце января. В состязаниях будут участвовать сборные российских вузов.

Москва является активным участником движения WorldSkills. На прошедшем в сентябре текущего года в Австрии чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills молодые профессионалы из Москвы завоевали 6 медалей.

Чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проводятся несколько раз в год среди студентов ссузов в возрасте от 16 до 22 лет, вузов от 17 до 35 лет, юниоров до 16 лет, специалистов крупнейших отечественных предприятий от 16 до 49 лет, а также лиц в возрасте 50+ в рамках чемпионатов «Навыки мудрых».

Лучшие из лучших получают шанс попасть в состав национальной сборной WorldSkills Russia и представлять страну на международных чемпионатах. Национальная сборная WorldSkills Russia – носитель лучших технологий подготовки высококвалифицированных специалистов мирового класса, которые защищают имя России на международных соревнованиях по профессиональному мастерству.